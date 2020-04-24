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ЦБ ожидает падения ВВП России во втором квартале на 8%

Рецессии при этом можно будет избежать, если в третьем квартале начнется восстановление, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Действительно, в нашем базовом прогнозе мы считаем, что основное снижение ВВП, основной удар придется на второй квартал. Наши текущие оценки - во втором квартале ВВП может снизиться до 8%. Но затем начнется постепенное восстановление экономики, и поэтому третий квартал будет лучше второго, четвертый - лучше третьего", - сказала она.

Рецессии при этом можно будет избежать, если в третьем квартале начнется восстановление, отметила Набиуллина.

Наибольший вклад в снижение ВВП России внесет сокращение экспорта, объем которого упадет на 10-15% в 2020 году, сообщила глава ЦБ. "Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10% до 15%", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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