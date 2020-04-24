Промышленникам Петербурга предоставят льготные займы под 1% годовых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга снизил ставку по займам для промышленных предприятий до 1% и увеличил сумму займа по всем действующим программам финансирования до 200 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города.

"Решение о снижении ставок по займам для предприятий до 1% и увеличении сумм займа по всем программам финансирования до 200 млн рублей было принято на заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Также фонд предоставляет программы финансирования лизинга с участием аккредитованных лизинговых компаний, предоставляя займы от 5 до 200 млн рублей по ставке для лизингополучателя не более 4 или не более 6% годовых.

С 2018 года наблюдательный совет фонда одобрил выделение займов на общую сумму, превышающую 2 млрд рублей. На финансирование новых проектов направляются в том числе средства, полученные от возврата ранее выданных займов.

Ранее в пятницу городское правительство расширило список отраслей, которые смогут воспользоваться отсрочками по арендным платежам, - с 3 до 38 сфер деятельности. Помимо сфер гостиничных услуг, общественного питания и туризма, арендные каникулы будут распространяться на розничную непродовольственную торговлю, стоматологию, оказание бытовых и социальных услуг, транспорт, культуру и образования, сферу отдыха и развлечений, другие отрасли.

Отсрочка в 100%-м размере по арендным платежам за использование городской недвижимости будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020 до дня прекращения действия режима повышенной готовности. В период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 отсрочка будет предоставляться в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период, также предусмотрен ряд других льгот. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.