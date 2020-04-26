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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье предприниматели все чаще обращаются к бизнес-омбудсмену

Их интересуют меры поддержки со стороны государства и способы сохранения бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Бизнесмены Ставропольского края стали чаще направлять обращения уполномоченному по защите прав предпринимателей региона в период пандемии. Об этом сообщил в субботу бизнес-омбудсмен края Кирилл Кузьмин.

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"Количество обращений увеличилось. Мы вначале пытались их считать, сейчас уже перестали. Письменных обращений в первые две недели мы получили порядка 400, также у нас работает горячая линия, которая принимала по 400-500 звонков в день", - сказал он во время северо-кавказской онлайн-конференции для предпринимателей DIGITAL KAVKAZ.

Предприниматели обращаются с просьбами разъяснить меры поддержки, введенные в регионе, нормы законодательства, пути сохранения бизнеса. Бизнес-омбудсмен Ставрополья отметил, что пандемия и ситуация в мировой экономике отражаются практически на всех отраслях. "Мне кажется, помогать сейчас нужно всем. Некоторые считают, что кто-то меньше пострадал, кто-то больше, но это сложно оценить. Единственный критерий - падение выручки", - отметил Кузьмин.

Конференция DIGITAL KAVKAZ проходит в течение двух дней. Свои выступления представят около 20 спикеров. На участие в мероприятии зарегистрировались более 500 участников из регионов Северного Кавказа. Среди обсуждаемых тем - влияние пандемии и валютных колебаний на бизнес, использование онлайн-технологий для работы в период распространения коронавируса, стратегии сохранения бизнеса.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции действует до 30 апреля, часть предприятий и организаций приостановили работу. Для поддержки бизнеса региональные парламентарии снизили некоторые налоги, утвердили предоставление госгарантий при обращении в банк для предприятий санаторно-курортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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