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Греф: треть крупных компаний в России могут столкнуться с проблемами при выплате кредитов

По словам главы Сбербанка, это те предприятия, которые не смогут самостоятельно выполнять обязательства перед банками

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стресс-тестирование Сбербанка показало, что треть крупных системных предприятий в России могут столкнуться с проблемами при выплате банковских кредитов в условиях текущего кризиса. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

"Крупные системные предприятия, которые находятся в очень непростой ситуации, это примерно 10 трлн рублей портфеля банковского сектора, мы сделали стресс-тесты, примерно треть из них не прошли этот стресс-тест. Это те предприятия, которые не смогут самостоятельно выполнять обязательства перед банками", - сказал глава Сбербанка.

Греф также отметил, что из сегмента малого и среднего бизнеса сейчас самое большое количество заявок на реструктуризацию или льготные кредиты приходится на компании из сегмента общественного питания.

"Потому что общественное питание практически остановлено. Общественное питание, транспорт - это вторая отрасль. Не только сами транспортные предприятия, но и аэропорты, естественно, автомобильные предприятия, перевозки которых остановлены. Дальше - это сфера оказания бытовых услуг, спорт, здравоохранение. Здравоохранение, как ни парадоксально, находится тоже в очень сложной ситуации", - отметил Греф.

Он сообщил, что Сбербанк в целом получил 53 тыс. обращений от компаний малого и среднего бизнеса, которые просят реструктурировать их кредитные обязательства.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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