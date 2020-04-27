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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин потребовал ускорить выполнение второго пакета мер поддержки в связи с пандемией

Премьер-министр подчеркнул, что "людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ускорить выполнение второго пакета мер поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом.

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"Начал действовать второй пакет мер поддержки, на его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий", - заявил премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что "людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь". "Коллеги, ускориться нужно всем, особенно на региональном уровне", - добавил Мишустин. 

Премьер напомнил, что все необходимые решения на федеральном уровне приняты, средства из федерального бюджета доведены до регионов. "Прошу руководителей министерств и ведомств, губернаторов лично контролировать, насколько оперативно доводятся соответствующие меры поддержки до граждан и организаций, и докладывать еженедельно", - сказал он.

Мишустин призвал "не забывать и о принятии дополнительных региональных мер поддержки". "Параллельно в субъектах РФ будут проводиться экспресс-обследования, чтобы иметь максимально объективную картину того, получили ли люди обещанную им помощь, в каком объеме и в какие сроки, и что еще необходимо сделать федеральному правительству и губернаторам", - добавил глава кабмина.

Он поручил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко организовать и контролировать работу по ведению мониторинга за доведением бюджетных средств и предоставлять доклад как минимум два раза в месяц. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типаГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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