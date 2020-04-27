МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сервис такси Gett возобновил поездки по тарифу "Премиум" в новом формате после введения в Москве запрета на перевозку пассажиров по заказу без специальной лицензии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис по заказу такси Gett первым возобновил премиум-перевозки благодаря автомобилям нового формата, которые не попадают под запрет на "сервисы перевозок по заказу", согласно указу мэра Москвы. Белые автомобили марки Mercedes-Benz с желтой полосой будут работать по лицензии такси и смогут перевозить пассажиров во время действия ограничительных мер. В отличие от черных премиум-автомобилей, белые такси класса "Премиум" смогут ездить по выделенной полосе", - сообщили в компании.

По словам гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского, обновленный Gett Premium в белом цвете, полностью соответствует текущим требованиям регуляторов.

13 апреля стало известно, что крупные агрегаторы такси отключили в Москве возможность вызвать машину бизнес-класса и выше. Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил о поэтапном введении пропускной системы для перемещения по столице и приостановке с 13 по 19 апреля работы каршеринга и такси, если у перевозчика нет соответствующей лицензии.