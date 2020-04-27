Минвостокразвития предложило скорректировать субсидию на краболовы из-за курса валют

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем компенсаций компаниям, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, необходимо скорректировать из-за изменения курса валют. С таким предложением выступил в понедельник первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев, пояснив, что эта мера необходима из-за большой доли иностранного оборудования на судах.

Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России. Для того, чтобы часть краболовов строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидий.

"В настоящее время нормативный документ Минсельхозом [РФ] подготовлен, прошел, я так понимаю, часть согласований, получили разногласия. Но осталось самое главное. На мой взгляд, необходимо принять следующее решение: чтобы Минпромторг обеспечил уточнение в объемах финансирования двадцатипроцентной субсидии заказчикам краболовов. <…> Сумму компенсации нужно скорректировать", - сказал Тырцев на совещании в формате видеоконференции, которое проводил Совет Федерации.

По его словам, эта мера необходима из-за того, что в последнее время курс рубля по отношению к другим валютам сильно изменился, а большую часть оборудования составляет иностранное. Ранее средняя стоимость строительства краболова оценивалась в 1,7 млрд рублей. Предполагалось, что субсидия для судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке, составит 20%, поэтому за каждое из них заказчикам должны были компенсировать около 340 млн рублей.

Тырцев также отметил, что Минфину и Минпромторгу нужно предусмотреть средства на выплату субсидий при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы в рамках программы развития судостроения. Он пояснил, что именно механизм субсидий помогает привлекать заказчиков на верфи Дальнего Востока. "Без этой компенсации дальневосточные верфи по сравнению с северо-западом будут проигрывать", - отметил замглавы Минвостокразвития.

О механизме

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий.

Предполагается, что компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, из федерального бюджета будет компенсироваться 20% стоимости строительства судна. Средства могут быть выделены из доходов от крабовых аукционов. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.