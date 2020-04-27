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Представитель Конгресса США изучает решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу организации

ТАСС, 27 апреля. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) направил письмо госсекретарю США Майклу Помпео в связи с изучением решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте комитета.

"ВОЗ - не совсем совершенная организация, которая функционирует ровно настолько, насколько ей позволяют страны-участницы. Она совершила ошибки в ходе этой беспрецедентной чрезвычайной ситуации (пандемии коронавируса - прим. ТАСС), и я хотел бы поддержать преобразования, нацеленные на укрепление организации. Но <...> сокращение финансирования на фоне глобальной борьбы с пандемией - это не [лучшее] решение", - отмечает Энгел.

Странная реакция

По мнению чиновника, реакция администрации президента США на распространение нового коронавируса была недостаточной. "Растущее количество опубликованных отчетов указывает на то, что политика президента характеризовалась отрицанием [имеющихся фактов] и промедлением в действиях, несмотря на [наличие] обширных данных и экспертных оценок, свидетельствующих о смертоносном потенциале пандемии", - объяснил Энгел.

Председатель комитета указывает, ссылаясь на мнение специалистов в области здравоохранения и дипломатии, что уменьшение финансирования ВОЗ может помешать принимаемым на глобальном уровне мерам реагирования, а также предоставит КНР "еще одну возможность оказать свое влияние".

Энгел требует от Госдепартамента предоставить все документы, связанные с приостановкой финансирования ВОЗ.

Приостановка финансирования ВОЗ

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он заявил, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае".

Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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