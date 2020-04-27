В Конгрессе США сочли возможными перебои с поставкой свинины в розничную торговлю

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Закрытие крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в США в условиях пандемии коронавируса может привести к проблемам с поставками свинины в розничную торговлю. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, такое мнение высказал председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по сельскому хозяйству Коллин Петерсон (демократ от штата Миннесота).

"Думаю, что уже на будущей неделе в некоторых магазинах будет ощущаться недостаток свинины", - привела его слова телекомпания. Если же работа мясоперерабатывающих предприятий не будет срочно возобновлена, то, по его словам, "может случиться так, что поставки свинины вообще прекратятся".

По его словам, прекращение работы мясоперерабатывающих предприятий создало огромные проблемы для фермеров, которые вынуждены искать возможности, для того чтобы ежедневно перевозить от 60 до 70 тыс. голов свиней, чтобы освободить место на фермах.

В США временно закрыты около 10 мясокомбинатов, в частности, в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. У персонала на этих предприятиях выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 972 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55 тыс. человек.