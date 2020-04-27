Экваториальная Гвинея призвала США, Мексику и Норвегию присоединиться к усилиям ОПЕК+

ПРЕТОРИЯ, 27 апреля. /ТАСС/. США, Мексика и Норвегия должны присоединиться к усилиям стран соглашения ОПЕК+ в сокращении предложения нефти на мировом рынке. Об этом заявил в понедельник министр шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриель Мбега Обианг Лима.

"США, Мексика и Норвегия фактически молчат, наблюдая за тем, как мы сокращаем [добычу], - цитирует министра агентство Bloomberg. - Им необходимо присоединиться к усилиям по сокращению поставок".

Министр провел брифинг для прессы, который проводился в формате веб-конференции.

"Разочарование ОПЕК в отношении G20 очевидно, - подчеркнул Габриель Мбега Обианг Лима. - Многие страны продолжают добывать и не уменьшают объемы, что не улучшает ситуацию. ОПЕК и ОПЕК+ в одиночку не способны решить все проблемы".

Касаясь ситуации в энергетическом секторе Экваториальной Гвинеи, министр отметил, что ряд проектов по добыче нефти будет заморожен из-за падения цен в связи с пандемией нового коронавируса. "Все мы - власти и международные энергетические компании - должны быть реалистами и понимать, что 2020 и 2021 год потеряны для рынка нефти, - заметил Габриель Мбега Обианг Лима. - Нам нужно готовиться к возвращению в 2022 году".

Экваториальная Гвинея является членом ОПЕК и производит в сутки около 120 тыс. баррелей нефти. В последние месяцы на шельфе страны были обнаружены новые крупные месторождения нефти и газа.