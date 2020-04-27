{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания "Ямал" вернет 300 млн рублей за билеты, которые сдали пассажиры

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что жители региона сдали почти 40 тыс. авиабилетов авиакомпании

ТАСС, 27 апреля. Пассажиры авиакомпании "Ямал", которые сдали билеты из-за ситуации с коронавирусом, получат свои средства обратно. Компания вернет 300 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто прислушался к нашим доводам о том, что сейчас не лучшее время выезжать за пределы нашего региона. С момента начала всех этих проблем ямальцы в целом сдали почти 40 тыс. авиабилетов нашей авиакомпании "Ямал". <…> И в итоге авиакомпания сейчас возвращает 300 млн рублей нашим пассажирам", - сказал губернатор в своем видеообращении.

Он отметил, что возврат средств не касается сборов при покупке билетов на сторонних сайтах. При этом компания вернет деньги вне зависимости от того, по какому тарифу был куплен билет.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Предприятия в моногородах в условиях пандемии выпускают свыше 1 млн масок в сутки
Речь идет о более 200 предприятий в 80 российских моногородах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС