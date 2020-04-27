Авиакомпания "Ямал" вернет 300 млн рублей за билеты, которые сдали пассажиры

ТАСС, 27 апреля. Пассажиры авиакомпании "Ямал", которые сдали билеты из-за ситуации с коронавирусом, получат свои средства обратно. Компания вернет 300 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто прислушался к нашим доводам о том, что сейчас не лучшее время выезжать за пределы нашего региона. С момента начала всех этих проблем ямальцы в целом сдали почти 40 тыс. авиабилетов нашей авиакомпании "Ямал". <…> И в итоге авиакомпания сейчас возвращает 300 млн рублей нашим пассажирам", - сказал губернатор в своем видеообращении.

Он отметил, что возврат средств не касается сборов при покупке билетов на сторонних сайтах. При этом компания вернет деньги вне зависимости от того, по какому тарифу был куплен билет.