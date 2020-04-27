В Петербурге создадут рабочую группу для поддержки дорожных предприятий города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Дорожные предприятия Санкт-Петербурга совместно с профильной ассоциацией "Дормост" создадут рабочую группу для подготовки предложений по поддержке отрасли городским правительством в условиях экономических осложнений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. Подготовленный пакет антикризисных мер городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры направит на рассмотрение в правительство Петербурга.

"Ведущими дорожными предприятиями города при поддержке Ассоциации "Дормост" будет создана рабочая группа для проработки детальных предложений по мерам региональной поддержки отрасли, направленных на смягчение экономических последствий пандемии", - сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Участники рынка предлагают рассмотреть возможность увеличения размера авансирования по контрактам с профильным комитетом, разработать меры по субсидированию процентных ставок по кредитам, а также рассмотреть возможность учесть индекс роста цен при оплате в 2021 году работ, выполненных в текущем году. Также в качестве одной из мер поддержки обсуждается вопрос возможного внедрения практики применения трехлетних контрактов в рамках текущего ремонта дорог.