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Правительство Украины выделило $222 млн на пособия по безработице

Оно также утвердило порядок использования выделенных средств, в частности, на пособия, на повышение минимального размера пособия, на помощь уволенным по собственному желанию с первого, а не с 91-го дня

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил 6 млрд гривен ($222 млн) для Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, средства пойдут на выплаты пособия по безработице. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на постановление правительства, принятое на внеочередном заседании.

"Принятое постановление позволит решить две цели: обеспечить реальную помощь тем людям, которые, к сожалению, уже потеряли работу, а также помочь работодателям с выплатой заработных плат их работникам и тем самым предупредить увольнение", - прокомментировал решение кабинета министров глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Правительство также утвердило порядок использования выделенных средств, в частности, на пособия, на повышение минимального размера пособия, на помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не с 91-го дня, как было ранее, а также на выплату всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого. Предусмотрены также средства на выплаты субъектам малого и среднего бизнеса на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, переведенным на сокращенный рабочий день.

На Украине в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса и карантином, который действует с 17 марта, резко вырос уровень безработицы. В марте этот показатель увеличился на 22% по сравнению с мартом 2019 года, а за первую неделю апреля за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тыс. человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 тыс. 500 человек, из них 71 тыс. 400 встали на учет в период карантина. По итогам года, как предполагают в Госслужбе занятости, уровень безработицы составит 9,4% вместо 8,1% прогнозируемых ранее.

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Украина
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