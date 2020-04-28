WSJ: General Motors, Ford и Fiat Chrysler могут возобновить производство в США 18 мая

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Руководители трех автомобилестроительных гигантов - General Motors, Ford и Fiat Chrysler - предварительно договорились частично возобновить 18 мая производство на своих заводах в США, приостановленное из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The Wall Street Journal .

По словам ее источников, такое решение было принято по итогам консультаций с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности и губернатором штата Мичиган, где находятся многие предприятия этих компаний. Как отмечается в публикации, представители профсоюза настаивали на том, что работу следует возобновлять только после принятия ряда мер по предотвращению случаев заражения персонала. По сведениям газеты, не исключается, что договоренности могут быть пересмотрены.

Представители General Motors, Ford и Fiat Chrysler 18 марта заявили о приостановке производства в Северной Америке из-за эпидемии. Руководство автогигантов подчеркивало, что до возобновления работы заводов сотрудники будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 985 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55,9 тыс. человек.