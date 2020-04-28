Рабочая группа СФ изучит вопрос о признании пандемии форс-мажором по договорам аренды

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства в условиях пандемии рассмотрит предложение о признании мер по противодействию коронавирусу форс-мажорными обстоятельствами по договорам аренды. Таблица с соответствующим предложением, которую в рабочую группу направил комитет Совфеда по экономической политике, есть в распоряжении ТАСС.

Инициаторами этой инициативы стали органы власти Костромской и Ярославской областей, направившие ее в комитет.

"Признать соответствующим федеральным нормативно-правовым актом эпидемию коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе для использования в рамках действующих договорных отношений между хозяйствующими субъектами (аренда коммерческой недвижимости, наступление штрафных санкций и так далее)", - говорится в документе.

В Костромской области также выступают за включение коронавируса в список форс-мажорных ситуаций для государственных и коммерческих контрактов. Кроме того, в регионе предлагают ввести "арендные каникулы" на государственное и муниципальное имущество с 1 апреля 2020 года на период введения особого режима по коронавирусу, с перерасчетом арендной платы за время вынужденных простоев, а также компенсировать арендодателям крупных торговых центров арендную плату, недополученную в связи с предоставлением льгот арендодателям (субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе первого вице-спикера Совфеда Николая Федорова, который возглавляет рабочую группу, пока предложения по совершенствованию законодательства собираются, конкретных решений по той или иной инициативе еще не принималось. Ранее Федоров поручил комитетам представить "дорожную карту" по совершенствованию законодательства до 15 мая.

Ранее правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель-июнь. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также не исключал, что меры по противодействию распространению коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.