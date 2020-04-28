Минтранс, Минпромторг, ОСК договорились о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" заказчику

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минтранс, Минпромторг и "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) договорились о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" заказчику - Росморпорту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Ранее судно планировалось сдать в декабре 2019 года, но этого не случилось - сторонам нужно было договориться о финальной стоимости и подготовить соответствующее решение правительства РФ.

"Минтрансом, Минпромторгом и ОСК достигнуты договоренности об условиях передачи ледокола заказчику", - сказали в министерстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что сторонам удалось договориться и об увеличении стоимости ледокола. "По предложению Минпромторга и Минтранса, которое принял профильный вице-премьер РФ Юрий Борисов, они выделят на ледокол по 1 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей даст сама ОСК", - пишет издание. Источники газеты полагают, что сдать ледокол удастся в лучшем случае в сентябре.

Ранее президент ОСК Алексей Рахманов говорил журналистам, что оспаривать финальную стоимость судна придется в суде. В июле 2019 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что стоимость строительства ледокола "Виктор Черномырдин", на котором в ноябре прошлого года произошел пожар, выросла в 1,5 раза - до 12 млрд рублей.

О проекте

Ледокол "Виктор Черномырдин" строился на "Адмиралтейских верфях" (входят в "Объединенную судостроительную корпорацию"). Судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний. Передача ледокола Росморпорту могла состояться в первом квартале 2020 года, говорили ТАСС в пресс-службе ОСК. До этого передать судно планировалось в конце декабря 2019 года.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.