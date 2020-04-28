"Большая четверка" сделала бесплатными звонки на горячую линию для россиян за рубежом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мобильный оператор "Мегафон" предоставил возможность своим абонентам, находящимся за рубежом, бесплатно звонить на круглосуточную горячую линию, где их проконсультируют по вопросам возвращения в Россию. Об этом говорится в сообщении оператора.

Ранее подобную услугу по просьбе Минкомсвязи предоставили МТС, "Билайн" и Tele2, сообщали в министерстве.

"Абонентам "Мегафона", находящимся в роуминге, теперь доступны бесплатные входящие и исходящие звонки на номера МИД России, горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом и ряда авиакомпаний, что позволит проще решать вопросы о возвращении домой. Бесплатными звонками смогут воспользоваться все абоненты, в том числе с корпоративными тарифами", - говорится в сообщении компании.

О горячей линии

Горячая линия, организованная на базе кол-центра портала госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77, была открыта 24 апреля. Граждане РФ, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в Россию в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону горячей линии консультации по вопросам помощи и по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.