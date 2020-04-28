Эксперты: приостановка Россией экспорта зерна не отразится на объемах поставок

КРАСНОДАР, 28 апреля. /ТАСС/. Временная приостановка экспорта зерна из России не отразится на общих объемах поставок продукции и не приведет к стагнации аграрных предприятий, так как зерно уже законтрактовано и отгрузки в рамках ранее заключенных соглашений продолжаются. Данная мера позволит стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке в период ожидания нового урожая, заявили ТАСС аграрии регионов и эксперты отрасли.

Как сообщалось 26 апреля, Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. По данным Минсельхоза РФ, 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме.

"Экспортные отгрузки еще продолжаются, экспортеры оформили декларации заранее и продолжат вывозить: квота выбрана, но ее еще надо отгрузить, то есть работы продолжатся еще несколько месяцев. Проблемы в этом большой нет. Переходящие запасы [урожая] остались не рекордные", - рассказал ТАСС учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. Он добавил, внутри страны традиционно потребляется порядка 50 млн тонн продукции, остальные 50 млн тонн - это переходящие запасы, часть из которых уходит на экспорт.

По его мнению, данная мера является перестраховкой на фоне снижения рубля и опасений относительно вывоза из страны слишком большой доли зерновых. При этом анонсирование ограничений на поставки как раз и сыграло поводом к тому, что импортеры законтрактовали как можно больше продукции, что привело к преждевременному выбору квоты. Гавриленко отметил, что в некоторых регионах управления Россельхознадзора фиксировали наплыв заявок на оформление разрешений на вывоз.

По словам генерального директора Сибирского зернового консорциума, учредителями которого стали 12 компаний из 6 регионов СФО, и крупного зернотрейдера "Новосибирской продовольственной корпорации" Александра Теплякова, сибирские аграрии будут вывозить законтрактованную продукцию еще весь май и даже начало июня. "Поэтому экспорт у нас будет отсутствовать, может быть, июнь, и все. Это же задекларированное, еще не вывезенное зерно", - пояснил Тепляков.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин рассказал ТАСС, что для отработки контрактов перевозчики вынуждены были возить зерно даже с перегрузом. "Проблема окончания квоты и наступления для перевозчиков мертвого сезона кроется и в перегрузе: если бы в свое время не возили зерно с перегрузом, то работали бы подольше. Сезон начинается с июля, в прошлом году в этот период, в мае, люди работали", - сказал он.

Цена и качество

Опрошенные эксперты отрасли считают, что ограничения не повлияют на качество зерна и, скорее всего, не будут носить продолжительный характер. "Сейчас совершенно комфортная цена, которой давно не было - от 12 до 14 тыс. рублей за тонну. Здесь [в Сибири] цены стабилизируются, могут даже незначительно "откатиться", в пределах 1 тыс. рублей за тонну. В принципе, внутренний рынок Новосибирской области играет так, что экспортный рынок сейчас и не нужен", - считает руководитель сибирского консорциума.

Аналогичного мнения придерживаются и в Красноярском крае, в котором производство зерновых занимает существенную часть АПК. Так, по данным Минсельхоза Красноярского края, с начала сельскохозяйственного года регион экспортировал почти 109 тыс. тонн продукции, тогда как на аналогичную дату прошлого сельхозгода - 78 тыс. тонн. В министерстве считают, что мера позволит стабилизировать цены на зерно и продукты переработки, а также обеспечить внутренние потребности.

Заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Татьяна Ковтун отметила, что качество зерна за период приостановки экспорта не пострадает. "Качество зерна при правильном хранении не ухудшается, оно хранится долго. Ориентировочно 1 июля пойдет зерно нового урожая", - пояснила собеседница агентства.

Минсельхоз ранее сохранил прогноз по урожаю зерна в России в 2020 году в размере 125,3 млн тонн с учетом, если будут благоприятные погодные условия, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, на урожай влияет множество факторов, один из них - это благоприятный вегетативный период для зерновых культур, во время которого необходимо достаточное количество влаги, а в ряде южных регионов РФ "из зимы вышли с определенным дефицитом влаги в почве".

В целом Минсельхоз рассчитывает, что урожай зерна в 2020 году будет не ниже уровня прошлого года. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2019 году составил 121,2 млн тонн, в том числе 74,4 млн тонн пшеницы.