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Россияне в апреле на AliExpress в семь раз чаще покупали игровые консоли

Также в топ лидеров продаж попали телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатры

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские покупатели в апреле на локальном маркетплейсе AliExpress на фоне пандемии коронавируса в семь раз чаще покупали игровые приставки и в три раза чаще - телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатры. Об этом говорится в исследовании площадки.

"Локальные продажи консолей выросли более чем на 600% год к году. Колоссальный рост безусловно связан с необходимостью развлечений в домашних условиях", - отмечают аналитики. "Мы отметили тенденцию замены походов в кино подписками на популярные стриминговые сервисы: продажи комплектов "телевизор + подписка на онлайн-кинотеатр" в апреле выросли в три раза", - отметил руководитель направления "Потребительская электроника" "AliExpress Россия" Андрей Воронин, слова которого приводятся в исследовании.

По данным площадки, больше всего в категории выросли продажи более дорогих и мощных консолей с поддержкой 4К разрешения (+342%). Эксперты связывают это с постепенным снижением цены на телевизоры 4K.

Так, в топ-5 лидеров продаж в денежном выражении попали: Playstation 4 Slim (1TB) + три игры, Xbox One X 1TB + Star Wars, Xbox One S Digital + три игры, Playstation 4 Pro + Fortnite, Playstation 4 Pro + God of War + Horizon Zero Dawn. В топ аксессуаров для консолей - джойстик Dualshock 4 Black, Xbox Wireless Gamepad Black, N-Switch Pro NS геймпад беспроводной bluetooth и беспроводной контролер для Nintendo.

В апреле продажи телевизоров на локальном маркетплейсе "AliExpress Россия" выросли на 11% в денежном и на 10% в штучном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. "В тренде у покупателей площадки большие телевизоры с диагональю более 50 дюймов (+23% в годовом выражении) и, наоборот, маленькие с диагональю менее 32 дюйма (+130%). Большие диагонали приобретают для просмотров фильмов и игр на консолях дома, а небольшие ТВ - для дачи или в качестве второго телевизора в квартиру. В пятерку лидеров продаж последних недель апреля вошли модели от брендов Xiaomi, Toshiba, Skyworth, Polarlin и Samsung", - отмечают аналитики.

Покупатели стали также чаще выбирать многофункциональные smart TV - рост продаж в этой категории составил 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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