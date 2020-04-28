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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Российский рынок акций растет на фоне дорожающей нефти

Курс доллара опустился до 74,15 рубля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 1100,59 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:21 мск.

На 12:30 мск индекс РТС торговался на отметке 1105,79 пункта (+3%), а индекс Мосбиржи - на 2603,9 пункта (+1,3%).

В свою очередь курс доллара опустился до 74,15 рубля (-0,5%), а курс евро вырос до 80,68 рубля (+0,1%).

Российскую валюту и биржевые индексы поддерживает дорожающая нефть. Так, стоимость Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла до $20,49 за баррель (+2,5%), а WTI замедлила падение до -7,7% и достигла $11,8 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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