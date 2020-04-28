МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" отозвал прогноз по росту выручки на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с невозможностью предсказать, как долго продлится негативное влияние пандемии на экономику, сейчас мы не можем рассчитать, какой эффект окажет эта ситуация на финансовые результаты компании в будущем. Поэтому мы отзываем прогноз на 2020 год, который мы представили 14 февраля 2020 года", - пояснили в компании.

На 2020 год "Яндекс" прогнозировал рост консолидированной выручки на 22-26% по сравнению с показателем 2019 года. За 2019 год консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP без учета показателей "Яндекс.Маркета" увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом и достигла 175,4 млрд рублей.

Ранее аналогичным образом поступил другой российский IT-гигант - Mail.ru Group. На 2020 год компания ожидала роста выручки на 18-20% в 2020 году - до 103-105 млрд рублей. В 2019 году совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% по сравнению с 2018 годом и достигла 87,1 млрд рублей.

Привлечение средств

"Яндекс" привлек $1,25 млрд с помощью выпуска конвертируемых облигаций под 0,75% годовых со сроком погашения в 2025 году.

В I квартале 2020 года "Яндекс" в рамках ранее объявленной программы обратного выкупа выкупил 3,5 млн акций класса A (дает право одного голоса на каждую акцию, могут свободно обращаться на бирже).

Начальная стоимость конвертации установлена с премией 47,5% к цене торгов на американской бирже Nasdaq в день размещения - 25 февраля, ставка купона - 0,75% годовых. Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - 3 марта и 3 сентября.

Ранее "Яндекс" заявлял, что вырученные средства могут направиться на общекорпоративные цели, капитальные затраты, обратный выкуп акций (buyback) или стратегические инвестиции, при этом компания не уточняла деталей.

На конец первого квартала 2020 года остаток денежных средств "Яндекса" составлял $2,5 млрд на консолидированной основе, включая $393,1 млн сегмента "Такси".

Выручка "Яндекса"

Консолидированная выручка "Яндекса" согласно стандартам US GAAP в I квартале 2020 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 млрд рублей. Согласно сообщению компании, этот показатель приводится без учета показателей "Яндекс.Маркета".

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период снизилась на 5% - до 5,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13% - до 12,1 млрд рублей. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA составила 25,8%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов по данным на 31 марта 2020 года составил 197,2 млрд рублей на консолидированной основе, включая 30,6 млрд рублей денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента "Такси".

"Год начался хорошо, но к середине марта мы начали замечать эффект от коронавируса на рынках нашего присутствия. Я очень горжусь тем, как быстро мы перестроились, чтобы поддержать пользователей, партнеров и общество в целом в это трудное время. "Яндекс" стал одним из основных ресурсов, где люди могут получать надежную информацию, учиться дистанционно, смотреть кино и заказывать еду. Чтобы помочь с перевозкой врачей, лекарств, тестов на коронавирус и товаров первой необходимости, мы запустили проект "Помощь рядом", - прокомментировал итоги квартала руководитель группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, слова которого приводятся в сообщении.

Структура выручки

Рекламная выручка интернет-компании (без учета "Яндекс.Маркета") выросла на 11% и превысила 30 млрд рублей. В структуре общей выручки "Яндекса" в I квартале 2020 года она составила 64%. Выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" увеличилась на 16%, а на сайтах рекламной сети "Яндекса" она снизилась на 4%.

Прочие доходы компании по итогам первых трех месяцев 2020 года без учета "Яндекс.Маркета" выросли на 111% (12% от общей выручки компании). "Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса "Яндекс.Драйв", ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT)", - уточняют в компании.

Выручка "Яндекса" в сегменте "Поиск и портал" в I квартале увеличилась на 11% - до 30,1 млрд рублей. Этот сегмент включает в себя все сервисы "Яндекса" в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, кроме тех, что выделены в отдельные сегменты.

Выручка сервисов объявлений ("Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа") выросла на 35% по итогам квартала и достигла 1,48 млрд рублей. Выручка медиасервисов ("КиноПоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Афиша", а также продюсерского центра "Яндекс.Студия" и сервиса единой подписки на сервисы компании "Яндекс.Плюс") увеличилась в I квартале на 95% (до 1,4 млрд рублей). Выручка сегмента "Экспериментальные направления" (сейчас включает "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Дзен", "Яндекс.Облако", а также геоинформационных сервисов и "Яндекс.Образование") составила 4,9 млрд рублей, показав рост на 95%.