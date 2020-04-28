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Moody's понизило рейтинг "Русснефти" до "Caa1"

Агентство понизило прогноз до "негативного"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг дефолта компании "Русснефть" до Caa1" с "B1". Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз также понижен до "негативного".

В агентстве отметили, что рейтинг компании был снижен по причине слабой ликвидности активов "Русснефти" и еще большим ее ухудшением по причине низких цен на нефть. Более того, в агентстве прогнозируют существенное ухудшение кредитоспособности компании в следующие 12-18 месяцев из-за падения нефтяных котировок и ожидаемого снижения объема добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

На рейтинг также повлияла и существенная задолженность компании перед кредиторами. Так, "Русснефть" должна погасить долг в размере $1,17 млрд к 2026 году, добавили в агентстве.

Аналитики Moody's подчеркнули, что изменение рейтинга компании в ближайшие 12-18 месяцев маловероятно по причине "негативного" прогноза. Однако в случае улучшения показателей ликвидности, качества корпоративного управления, сокращения объема долговых обязательств, рейтинг компании может быть повышен. В противном случае рейтинг "Русснефти" может быть пересмотрен в сторону понижения.

"Русснефть" входит в число крупнейших нефтяных компаний в России по объемам добычи. Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.

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