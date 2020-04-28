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Пандемия коронавируса нового типа

В "Деловой России" предупредили, что на смену COVID-19 придут цифровые вирусы

С уходом в "цифру" мир столкнется с новым кризисом, считает председатель "Деловой России" Алексей Репик

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом нового типа, сменится "цифровым" кризисом, связанным с проблемами безопасности в этой сфере. Такое мнение высказал во вторник председатель "Деловой России" Алексей Репик на заседании международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

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"Мы будем уходить "в цифру". Это приносит нам новые большие риски, потому что, к сожалению, темп ухода "в цифру" значительно быстрее, чем усиление безопасности в этой сфере. Поэтому этот кризис, на мой взгляд, гарантирован, и за коронавирусом придут вирусы "цифровые", с этим придется столкнуться", - считает он.

По его словам, любой кризис приводит к изменению человеческого поведения, например, после 11 сентября 2001 года возникли совершенно новые требования к безопасности, в первую очередь, транспортной. После Второй мировой войны мир столкнулся с масштабной эмансипацией женщин, и в этом контексте структура рабочей силы драматически изменилась, напомнил Репик.

Он также полагает, что после коронавируса страны мира начнут переходить на модель обеспечения гарантированного дохода для населения. "Мы будем все больше и больше переходить к модели, когда государства будут платить гражданам без занятости. Как в Швейцарии, если вы вспомните, буквально недавно была концепция гарантированного дохода. Это будет тренд для всего мира. Конечно, он потребует серьезной перенастройки налоговой системы и ответственности тех, кто будет работать", - сказал он.

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" организован правительством Башкирии совместно с Высшей школой экономики и Агентством стратегических инициатив. В форуме принимают участие спикеры из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

Теги
РоссияШвейцарияРейнфельдт, Йон ФредрикБашкортостанБессон, ЛюкРепик, Алексей ЕвгеньевичФедоров, Валерий ВалерьевичПандемия коронавируса нового типа
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