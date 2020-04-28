В СФ просят регионы подключить производителей питьевой воды к эксперименту по маркировке

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров направил письма руководителям регионов с просьбой помочь в привлечении как можно большего числа производителей питьевой воды к участию в эксперименте по маркировке этой продукции. Об этом сообщил во вторник глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Николаем Васильевичем Федоровым направлены письма руководителям субъектов РФ, чтобы они оказали содействие в привлечении предприятий - производителей упакованной питьевой воды к участию в эксперименте", - сказал Майоров на совещании, посвященном эксперименту, которое проходит в Совете Федерации в формате видеоконференции.

Сенатор сообщил, что комитет направил письма ряду крупных компаний "с предложением войти как в рабочий орган, который создан в Минпромторге, так и непосредственно поучаствовать в эксперименте".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов провести в своих регионах работу, чтобы подключить как можно большее число производителей к эксперименту по маркировке упакованной воды. По ее мнению, такая мера позволит вытеснить с рынка производителей контрафактной продукции.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное.