Сбербанк признан лучшим в России цифровым банком для крупного бизнеса по версии Markswebb

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупного бизнеса среди десятка наиболее значимых банков России по результатам исследования Digital Corporate Banking Rank 2020, которое провело консалтинговое агентство Markswebb. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Сбербанк занял первое место в рейтинге цифровых банковских продуктов для клиентов крупного бизнеса по итогам кросс-канального исследования консалтингового агентства Markswebb. Для исследования было определено десять наиболее значимых банков с точки зрения охвата аудитории, использующие передовые технологии в цифровых каналах для корпоративного банкинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в десятке было большинство крупнейших банков России, обладатели как собственных, так и коробочных цифровых сервисов для крупного корпоративного бизнеса. Эксперты изучили интерфейсы и функциональные возможности используемых банками систем, провели консультации с участниками рынка и интервью с корпоративными клиентами и продуктовыми командами банков. Данные брались также и из открытых источников.

"Целью исследования Digital CorporateBanking Rank 2020 была оценка всех имеющихся продуктов этих банков с точки зрения удобства использования онлайн-банкинга, снижения рисков мошенничества, ускорения формирования документов и проведения платежей и оптимизации процессов для компаний крупного бизнеса", - рассказали в пресс-службе.

По информации Сбербанка, авторы исследования особо отмечали такие возможности, как полнофункциональная интеграция с ERP-системами пользователей (системы управления ресурсами предприятий), получение кредитных продуктов и управление ими, решения для эквайринга и инкассации. "В числе продуктов Сбербанка для крупнейшего бизнеса исследование проходили интернет-банк и мобильное приложение "Сбербанк Бизнес Онлайн", система "Сбербанк Бизнес", решение для прямой интеграции Fintech API", - говорится в сообщении.

"Сегодня продукты и технологии Сбербанка дают возможность нашим корпоративным клиентам взаимодействовать с нами онлайн в любое время. Благодаря этому крупнейшие компании могут интегрировать свои учетные системы с системами банка, управлять финансами холдингов и групп компаний, получать кредиты, размещать средства и управлять инвестициями, контролировать доступы к системам, оптимизировать бизнес и операции для повышения эффективности. Мы рады, что наши продукты были признаны лучшими, что еще раз подтверждает, что все наши инновационные разработки удобны и востребованы клиентами", - сказал ТАСС зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.