Ford отчитался об убытках в $2 млрд в I квартале

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor понесла убытки в размере $2 млрд и зафиксировала значительный спад выручки в первом квартале 2020 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете компании.

Выручка Ford в первом квартале составила $34,3 млрд, сократившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки достигли $2 млрд. В первом квартале 2019 года была зафиксирована прибыль в $1,1 млрд. Ford за отчетный период снизила объем оптовых продаж на 21% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

"Показатели деятельности Ford в первом квартале существенно снизились в результате последствий пандемии коронавируса", - констатируется в отчете. Компания ставит себе в заслугу "защиту людей и оказание помощи обществу во время кризиса". Она взяла на себя обязательства выпустить сотни машин скорой помощи, несколько миллионов защитных масок, 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 100 тыс. респираторов.

При этом компания привлекла кредитные линии более чем на $15 млрд и выпустила долговые обязательства на $8 млрд. Ford в середине апреля опубликовала предварительные результаты своей деятельности за первый квартал, согласно которым убытки прогнозировались на уровне $0,6 млрд.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек.