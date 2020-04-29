{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ford отчитался об убытках в $2 млрд в I квартале

Выручка компании в первом квартале составила $34,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor понесла убытки в размере $2 млрд и зафиксировала значительный спад выручки в первом квартале 2020 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете компании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Выручка Ford в первом квартале составила $34,3 млрд, сократившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки достигли $2 млрд. В первом квартале 2019 года была зафиксирована прибыль в $1,1 млрд. Ford за отчетный период снизила объем оптовых продаж на 21% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

"Показатели деятельности Ford в первом квартале существенно снизились в результате последствий пандемии коронавируса", - констатируется в отчете. Компания ставит себе в заслугу "защиту людей и оказание помощи обществу во время кризиса". Она взяла на себя обязательства выпустить сотни машин скорой помощи, несколько миллионов защитных масок, 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 100 тыс. респираторов.

При этом компания привлекла кредитные линии более чем на $15 млрд и выпустила долговые обязательства на $8 млрд. Ford в середине апреля опубликовала предварительные результаты своей деятельности за первый квартал, согласно которым убытки прогнозировались на уровне $0,6 млрд.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Развитие Дальнего Востока
Ростехнадзор принял мост через Амур в Китай
Власти планируют получить разрешение на ввод его в эксплуатацию в мае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС