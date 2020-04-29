Чистая прибыль "Нафтогаза Украины" в 2019 году составила $2,3 млрд

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль украинской компании "Нафтогаз" в 2019 году составила 63,3 млрд гривен ($2,34 млрд), что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, когда она составляла 13,6 млрд гривен ($501 млн). Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Предприятия группы "Нафтогаз" в 2019 году получили консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что государственный бюджет уже получил 12,2 млрд гривен налога на прибыль и получит еще 48,2 млрд гривен в виде дивидендов за 2019 год. Предприятия "Нафтогаза" в прошлом году добыли 16,1 млрд куб. м газа, что составило 78% от общей добычи газа в стране, и обеспечили транзит 89,6 млрд куб. м газа.

"В соответствии с европейскими обязательствами Украины, деятельность по транспортировке газа была отделена от деятельности по добыче и поставке природного газа группы. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", который находился в собственности группы, стал независимым оператором украинской ГТС с 1 января 2020 года", - отмечается в сообщении.