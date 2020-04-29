{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чистая прибыль "Нафтогаза Украины" в 2019 году составила $2,3 млрд

Как сообщили в компании, предприятия "Нафтогаза" в 2019 году добыли 16,1 млрд куб. м газа

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль украинской компании "Нафтогаз" в 2019 году составила 63,3 млрд гривен ($2,34 млрд), что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, когда она составляла 13,6 млрд гривен ($501 млн). Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Предприятия группы "Нафтогаз" в 2019 году получили консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что государственный бюджет уже получил 12,2 млрд гривен налога на прибыль и получит еще 48,2 млрд гривен в виде дивидендов за 2019 год. Предприятия "Нафтогаза" в прошлом году добыли 16,1 млрд куб. м газа, что составило 78% от общей добычи газа в стране, и обеспечили транзит 89,6 млрд куб. м газа.

"В соответствии с европейскими обязательствами Украины, деятельность по транспортировке газа была отделена от деятельности по добыче и поставке природного газа группы. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", который находился в собственности группы, стал независимым оператором украинской ГТС с 1 января 2020 года", - отмечается в сообщении.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Развитие Дальнего Востока
Ростехнадзор принял мост через Амур в Китай
Власти планируют получить разрешение на ввод его в эксплуатацию в мае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС