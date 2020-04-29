После пандемии X5 Retail Group внедрит новый формат безопасных магазинов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", разработала новый формат магазинов с высоким уровнем безопасности для сотрудников, который будет действовать и после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в интервью газете "Ведомости" , опубликованном в среду.

"Мы уже разработали новый формат магазина, в котором все, что касается безопасности сотрудников, будет на самом высоком уровне. Даже после окончания эпидемии постоянная и более частая дезинфекция магазинов останется. В вентиляции, например, будут установлены специальные орошающие системы, которые будут убивать микробы внутри магазина", - рассказал Шехтерман изданию.

Он добавил, что в X5 сейчас идет оптимизация затрат: снижается арендная плата, сокращаются количество корпоративных мероприятий и командировок, затраты на маркетинг, также в компании отказались от рекламных каталогов. Кроме того, X5 сократила инвестиции в открытие новых торговых точек и реконструкцию, но выделяет дополнительное финансирование на онлайн-сервисы.

Ранее компания сообщала, что в 2020 году из-за пандемии планируется открыть примерно на 20% меньше магазинов в формате "у дома" и реконструировать на 40% меньше магазинов "Пятерочка", чем изначально планировалось (2 тыс. открытий и 1,3 тыс. обновлений). "В условиях высокой неопределенности мы будем смещать фокус на открытие и развитие магазинов у дома. При этом мы внимательно будем следить за развитием концепции "Перекрестков" в регионах. Будем тщательно анализировать все наши инвестиционные проекты, особенно с компонентами в иностранной валюте. И несколько сократим инвестиции в текущий бизнес", - пояснил Шехтерман газете.

Он также прокомментировал планы по увеличению ставки налога на дивиденды до уровня не ниже 15%. "Это может оказать существенный эффект на большинство международных компаний, которые работают в России. Но пока преждевременно делать какие-то выводы, потому что разъяснений еще нет", - отметил главный исполнительный директор X5.

Экспресс-доставка

X5 Retail Group планирует открыть в конце мая пятый "даркстор" (склад для обработки интернет-заказов) онлайн-супермаркета Perekrestok.ru в Нижнем Новгороде, а также запустить экспресс-доставку из "Пятерочки" в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщил Шехтерман.

"Для Perekrestok.ru мы также планируем, скорее всего, в конце мая, а не летом открыть "даркстор" в Нижнем Новгороде. Сейчас онлайн-супермаркет доставляет заказы только в Москве и Санкт-Петербурге. Экспресс-доставка из "Пятерочек" работает также в столице и Казани. Планируем в ближайшее время выйти в Санкт-Петербург и Краснодар", - рассказал газете Шехтерман.

По его словам, по итогам 2019 года доля Perekrestok.ru составила около 1,6% от выручки "Перекрестка" и 0,25% от выручки всей Х5.

"В 2020 году, по сделанным до пандемии прогнозам, мы ждали роста доли онлайн-магазина в общей выручке компании как минимум в 2 раза. По итогам I квартала это уже почти произошло, и доля Perekrestok.ru составляет 0,45% в выручке X5 и 2,6% в выручке "Перекрестка", - добавил Шехтерман изданию.

Он также отметил, что X5 рассматривает создание собственной курьерской службы. Сейчас с экспресс-доставкой из "Пятерочки" работает 10 логистических партнеров. "Параллельно мы строим собственную инфраструктуру для обработки платежей в экспресс-доставке", - сообщил он.

Х5 Retail Group запустила экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" в конце 2019 года, доставка доступна из 115 магазинов в Москве. Сейчас количество заказов в день составляет 10 000 по сравнению с 600 заказами в день в феврале. Доставка также доступна в Казани из 9 магазинов. В октябре 2019 года сообщалось, что сеть супермаркетов "Перекресток" к 2022 году планирует увеличить количество "дарксторов" до 12. Первый "даркстор" X5, предназначенный для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-покупателей, был открыт в Москве в августе 2018 года.

О группе

По данным на 31 марта 2020 года под управлением X5 Retail Group находились 16 658 магазинов. Сеть включает в себя 15 739 магазинов "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".