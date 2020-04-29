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Еврейской АО необходимо более 190 млн рублей на ремонт дорог после прошлогоднего паводка

Всего планируется восстановить более 23 км дорог

ТАСС, 29 апреля. Поврежденные прошлогодним паводком дороги общей протяженностью более 23 км планируется восстановить в Еврейской автономной области в 2020 году. На это региону необходимо свыше 190 млн рублей, сообщил в среду ТАСС заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта правительства региона Алексей Дорофеев.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов в начале недели потребовал ускорить ремонт дорог, пострадавших от паводков в прошлом году. В Еврейской автономной области подтопления начались в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги и мосты.

"Всего было повреждено более 24,2 км дорог регионального и местного значения, два моста, 15 водопропускных труб на сумму около 333,5 млн рублей", - сказал Дорофеев, уточнив, что в основном пострадали местные дороги, грунтовые и асфальтированные, при этом бесперебойный безопасный проезд обеспечен на всех участках.

Сразу после спада воды региональные власти на свои средства восстановили чуть более 500 м дороги между поселениями Пашково и Радде. На это было направлено около 3 млн рублей. Дорофеев добавил, что в этом году работы планируется вести на поврежденных участках дорог, заниматься восстановлением двух разрушенных после разлива реки мостов в городе Облучье будут в следующем году.

"Для восстановления дорог регионального и местного значения, поврежденных в результате паводка 2019 года, области в этом году необходимо более 190,9 млн рублей", - сказал Дорофеев, уточнив, что в течение года планируется провести ремонт на более чем 23,7 км дорог, также будут восстановлены водопропускные трубы.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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