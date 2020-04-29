Еврейской АО необходимо более 190 млн рублей на ремонт дорог после прошлогоднего паводка

ТАСС, 29 апреля. Поврежденные прошлогодним паводком дороги общей протяженностью более 23 км планируется восстановить в Еврейской автономной области в 2020 году. На это региону необходимо свыше 190 млн рублей, сообщил в среду ТАСС заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта правительства региона Алексей Дорофеев.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов в начале недели потребовал ускорить ремонт дорог, пострадавших от паводков в прошлом году. В Еврейской автономной области подтопления начались в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги и мосты.

"Всего было повреждено более 24,2 км дорог регионального и местного значения, два моста, 15 водопропускных труб на сумму около 333,5 млн рублей", - сказал Дорофеев, уточнив, что в основном пострадали местные дороги, грунтовые и асфальтированные, при этом бесперебойный безопасный проезд обеспечен на всех участках.

Сразу после спада воды региональные власти на свои средства восстановили чуть более 500 м дороги между поселениями Пашково и Радде. На это было направлено около 3 млн рублей. Дорофеев добавил, что в этом году работы планируется вести на поврежденных участках дорог, заниматься восстановлением двух разрушенных после разлива реки мостов в городе Облучье будут в следующем году.

"Для восстановления дорог регионального и местного значения, поврежденных в результате паводка 2019 года, области в этом году необходимо более 190,9 млн рублей", - сказал Дорофеев, уточнив, что в течение года планируется провести ремонт на более чем 23,7 км дорог, также будут восстановлены водопропускные трубы.