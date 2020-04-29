"Ъ": объем российского IT-рынка в 2020 году может сократиться более чем на 30%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский IT-рынок по итогам 2020 года может потерять более 30% своего объема, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента исследовательской компании IDC в России и СНГ Роберта Фариша.

По словам Фариша, подобная оценка основана на прогнозе падения ВВП России на 3-6% в 2020 году при условии стабильного курса рубля.

Согласно данным IDC, поставки мобильных телефонов в Россию в I квартале 2020 года упали на 28% в долларовом выражении, поставки персональных компьютеров и планшетов - на 10%, серверов - на 12%. При этом на 3,5% вырос объем поставок техники для печати.

Вице-президент IDC также прогнозирует, что в 2021 году рынок ждет целенаправленное восстановление, в результате которого в выигрыше окажутся такие отрасли, как медицина, телекоммуникации, образование, медиа, коммунальные службы и региональное управление. При этом вырастут цены на мобильный интернет.