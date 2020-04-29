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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара снизился до 73,81 рубля

Курс евро составил 80,09 рубля

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,5%, до отметки в 73,81 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, курс доллара находился на отметке 73,56 рубля (-0,8%), а курс евро - на 79,89 рубля (-0,4%).

Российский рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 5,6% - до $21,6 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $14,36 за баррель (+16,4%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2629,24 пункта, индекс РТС также вырос на 0,7%, до 1117,72 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2632,76 (+0,8%), РТС рос до 1126,1 пункта (+1,5%).

Российские биржевые индексы поддерживаются ростом нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,3% - до $21,34 за баррель. Нефть сорта WTI прибавляет 15,2% и торгуется по $14,21 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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