Nord Stream 2 в апреле привлек €87,5 млн у участников проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG в апреле привлек у участников проекта финансирование в размере €87,5 млн, говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности.

Средства привлечены у Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper на условиях долгосрочного соглашения, заключенного в апреле 2017 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.