{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Nord Stream 2 в апреле привлек €87,5 млн у участников проекта "Северный поток - 2"

Средства привлечены у Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper на условиях долгосрочного соглашения, заключенного в апреле 2017 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG в апреле привлек у участников проекта финансирование в размере €87,5 млн, говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности.

Средства привлечены у Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper на условиях долгосрочного соглашения, заключенного в апреле 2017 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.

Реклама на ТАСС
Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлили на майские праздники
Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС