Банки реструктурировали займы на 127 млрд рублей малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Малому и среднему бизнесу с начала программы кредитных каникул реструктурировали займы на 127 млрд рублей, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время вебинара "Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии" с представителями российских бизнес-объединений.

Кто может их получить?

Кредитные каникулы на время пандемии коронавируса. Кто может их получить?

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

"На 22 апреля в банки, которые обслуживают более 90% всех предприятий МСП, поступило более 75 тыс. заявок от МСП на реструктуризацию кредитов. Проведено реструктуризаций на общую сумму почти 127 млрд рублей. Это довольно внушительные объемы. Напоминаю, это не полный месяц с момента начала этой работы", - отметил Мамута.

Некоторые банки за 2-3 недели получили больше заявлений от МСП и граждан на реструктуризацию, чем за весь предшествующий год, добавил он.

"Механизм предоставления кредитных каникул вышел на более-менее системную основу. Из этих 75 тыс. почти две трети - это заявки от ИП, остальные - от юрлиц. Одобрено на конец прошлой недели 42 тыс. обращений, это около 80% от числа всех рассмотренных обращений, еще 22 тыс. обращений в работе", - уточнил Мамута.

По его словам, ЦБ ожидает роста таких обращений, так как выручка в некоторых областях экономики упала до нуля.

Мамута также сообщил, что бизнес-объединения и Центробанк будут оказывать поддержку предпринимателям РФ в случае возникновения сложностей при получении кредитных каникул.