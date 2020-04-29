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В России создали рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом древесины

В нее вошли представители Минприроды, Рослесхоза, ФАС, Росприроднадзора и Минфина

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. В нее вошли представители Минприроды, Рослесхоза, ФАС, Росприроднадзора, Минфина, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. В рабочую группу вошли представители руководства обеих палат парламента, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФТС, ФНС, ФАС, Минприроды, Рослесхоза и Росприроднадзора, Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития", - говорится в сообщении.

Вице-премьер поручила Минприроды и Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 15 мая подготовить предложения о преобразовании Совета по развитию лесного комплекса при правительстве Российской Федерации в Правительственную комиссию по развитию лесного комплекса (координационный орган).

"В силу текущего правового регулирования отрасли работа предстоит комплексная, на стыке компетенций федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, силовых структур и контролирующих органов. Наша прямая задача - создание прозрачной доходной отрасли, вклад которой в ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030 году. Поэтому на площадке правительства совместно с коллегами мы должны разработать и утвердить единые подходы формирования и развития конкурентоспособного лесопромышленного комплекса", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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