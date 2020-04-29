Кабмин утвердил временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса, они будут действовать до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, руководителям регионов рекомендовано "оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод работы, в медицинском обслуживании, оказании услуг связи, в транспортном, продовольственном, бытовом и ином необходимом обеспечении работников, находящихся в местах выполнения работы вахтовым методом, местах сбора на вахту, находящихся в пути к месту выполнения работы и обратно".

Предупреждение пандемии и оплата труда

Временные правила, в частности, предусматривают, что работодатели осуществляют меры по предупреждению распространения коронавируса и реализуют противоэпидемические требования на производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту.

В случае невозможности прибытия на рабочий объект вахтового сменного персонала из-за ограничений на фоне пандемии и невозможности соблюдения в связи с этим продолжительности вахты, учетного периода рабочего времени вахтовиков, а также графика работы на вахте допускается их изменение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так, учетный период не должен превышать одного года, нормальная продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать установленную трудовым законодательством.

Допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца по сравнению с установленной в Трудовом кодексе РФ, при соблюдении продолжительности ежедневной смены не более 12 часов, продолжительности ежедневного междусменного отдыха работников с учетом перерывов для приема пищи не менее 12 часов.

Согласно документу, дни междувахтового отдыха в связи с переработкой оплачиваются в размере дневной тарифной ставки, если более высокая оплата не установлена коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Переработка, связанная с увеличением продолжительности вахты, оплачивается как сверхурочные работы в соответствии трудовым законодательством. Увеличение продолжительности вахты допускается с письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Если предприятие, где работает вахтовый персонал, простаивает из-за противоэпидемиологических ограничений, время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада, в том числе работникам, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются работодателем к работе. А если вахтовиков допускают на предприятие только после прохождения обязательного 14-дневного карантина, то этот срок включается во время нахождения работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки или части оклада. В случае отсутствия у работодателя помещений для временной изоляции прибывших вахтовиков, их будут размещать в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ.