Продажи нового кроссовера Kia XCeed в России стартуют в июне

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Автоконцерн Kia планирует начать продажи нового кроссовера XCeed в России в июне 2020 года, говорится в сообщении компании.

Также в июне на российский авторынок выйдут новые версии кроссовера Kia Seltos с двигателем 1.6 MPI, производство которых по технологии полного цикла уже началось на калининградском заводе "Автотор".

По прогнозу автопроизводителя, уже с июня начнется восстановление привычного режима производства автомобилей, работы дилерских центров и логистических цепочек. Обновление модельного ряда поможет компании преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса, подчеркнули в Kia.

Как ранее сообщал управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль, в 2020 году компания планирует увеличить продажи автомобилей в России и занять не менее 13% рынка. Он также сообщал о намерениях расширить модельный ряд Kia в РФ примерно на семь моделей (включая рестайлинг).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Kia в России в 2019 году составили 225,9 тыс. машин (-1% к 2018 году), доля рынка составила 12,8%.