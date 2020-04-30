Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

ТАСС, 30 апреля. Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года. Об этом заявила в среду министр нефти и энергетики страны Тина Бру.

"Мы сократим добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки [б/с] в июне и на 134 тыс. б/с во второй половине 2020 года", - приводятся слова Бру в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Она также добавила, что открытие ряда новых месторождений будет отложено до 2021 года. "Следовательно, общая добыча нефти в Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тыс. б/с меньше, чем изначально планировалось", - подытожила Бру. Министр уточнила, что квоты на сокращение добычи нефти будут распределены равномерно между компаниями.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с, в июле - декабре - на 7,7 млн б/с, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн б/с. Норвегия не входит в ОПЕК+, но поддерживает сделку снижением своей добычи.