Во Франции зафиксировали рекордное снижение ВВП

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к рекордному снижению ВВП Франции - на 5,8% в первом квартале этого года. Об этом сообщил в четверг Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду.

Как отметили эксперты института, этот спад - самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года - тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

Как отмечается в заявлении института, учитывая, что в последнем квартале 2019 года было отмечено снижение ВВП на 0,1%, это означает, что в настоящее время во Франции происходит рецессия. Уровень инвестиций в стране снизился на 11,8%. Статистики констатировали также "беспрецедентное по своим масштабам снижение на 6,1% потребления населения". Одновременно с этим снижаются и показатели внешней торговли. Объем экспорта упал на 6,5%, импорта - на 5,9%.

По мнению экспертов института статистики, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении. Активизация же экономики по окончании эпидемии "потребует немало времени". Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил 28 апреля, что полностью или частично режим карантина будет отменяться в стране начиная с 11 мая.

С конца декабря прошлого года коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. Во Франции, по данным Главного управления здравоохранения страны, зарегистрировано 128 442 случая заражения коронавирусом, число умерших после инфицирования достигло 24 087.