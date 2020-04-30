Сбербанк начал принимать карты "Мир" в Казахстане

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России начал принимать карты российской платежной системы "Мир" в Казахстане. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

Помимо операций по снятию наличных в сети банкоматов и кассах Сбербанка Казахстан, держатели карт "Мир" также смогут оплачивать покупки и различные услуги в торговых точках через POS-терминалы банка.

В сообщении отмечается, что благодаря разветвленному присутствию на всей территории страны Сбербанк Казахстан стал первым банком в республике, который начал принимать карты "Мир" в расчетах торгового эквайринга. Сеть банка в Казахстане превышает 100 отделений, насчитывает свыше 1 тыс. банкоматов и 11 тыс. POS-терминалов.

Как сообщалось ранее, на пространстве ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия) платежная система "Мир" работает в рамках разных форм сотрудничества. В Казахстане нет собственной национальной платежной системы, поэтому платежная система "Мир" работает с отдельными банками индивидуально.