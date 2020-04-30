ФАС проверит условия выдачи и использования сертификатов за отмененные перелеты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит условия выдачи и использования сертификатов на перелеты, которые авиакомпании предоставляют вместо прямого возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"ФАС изучит условия и механизмы компенсации средств за билеты на отмененные рейсы, - говорится в сообщении. - При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах".

В сообщении отмечается, что ФАС "настойчиво рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения, позволяющие получить компенсацию онлайн, без очного посещения представительств авиакомпаний, доступных не во всех городах и не всегда оснащенных оборудованием и персоналом для обработки большого количества обращений граждан".

Многие авиакомпании в условиях пандемии и массовой отмены рейсов ввели опцию сертификата на будущий перелет вместо прямого возврата средств на счет клиента. Так, например, поступили "Аэрофлот" и S7. Лоукостер "Победа" сообщил, что возврат средств за неиспользованные билеты будет осуществлен только на счет в личном кабинете пассажира.