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Эксперт: американский доллар утрачивает влияние из-за падения доверия к США в мире

По мере утраты доверия к США страны будут избавляться от долларовых запасов и от американских долговых обязательств, считает аналитик Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин

ПЕКИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Стиль политического управления и решения международных вопросов высшего руководства США все больше подрывает доверие международного сообщества к этой стране и негативно отражается на позициях американского доллара в мире. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.

"В результате проводимой Вашингтоном политики, а также ряда шагов, предпринимаемых американским президентом Дональдом Трампом, США постепенно утрачивают одну из ключевых "опор", обеспечивающих прочные позиции доллара, - доверие [других государств]", - отметила она.

Эксперт напомнила, что американская валюта за последние десятилетия стала традиционным средством для взаиморасчетов большинства стран мира и избавиться от вездесущего присутствия доллара будет не так просто, как бы ни желали этого представители высшего руководства многих государств. "Однако я считаю, что по мере утраты доверия к Соединенным Штатам как к великой державе страны будут избавляться от долларовых запасов, от американских долговых обязательств - в мире возникнет целая тенденция", - добавила Чэнь Вэньлин.

Экономист подчеркнула, что китайская сторона стала относиться к США с большей настороженностью после того, как Трамп развязал против КНР торговую войну, а также предпринял ряд противоречивых, по мнению Пекина, шагов в сфере двусторонних внешнеторговых отношений. Она также отметила, что политика Белого дома отличается от стратегии Пекина "недостаточной искренностью намерений", что ощутимо в процессе устранения противоречий, существующих между двумя странами в сфере экономики.

Согласно официальной статистике, валютные резервы Китая оцениваются в $3,1 трлн, примерно 60% от этой суммы приходится на американскую валюту. В 2000 году ее доля составляла около 70%.

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