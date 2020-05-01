{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Казахстан ограничит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Ограничение распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана намерено ограничить добычу нефти на средних и крупных месторождениях страны в мае-июне в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в пятницу.

"Министерством разработан проект постановления правительства "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май - июнь текущего года. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений", - говорится в сообщении.

Теги
КазахстанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд
Компания переживала серьезный кризис и до пандемии коронавируса и падения спроса на пассажирские авиаперевозки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС