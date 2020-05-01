Казахстан ограничит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана намерено ограничить добычу нефти на средних и крупных месторождениях страны в мае-июне в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в пятницу.

"Министерством разработан проект постановления правительства "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май - июнь текущего года. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений", - говорится в сообщении.