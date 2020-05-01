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В Хайкоу прошла ярмарка вакансий для высококвалифицированных специалистов со всего мира

Вакансии были предложены со стороны порядка 40 государственных и частных предприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 1 мая. /ТАСС/. Порядка 300 позиций для высококвалифицированных специалистов со всего мира было предложено на ярмарке вакансий, состоявшейся 27 апреля в административном центре южной провинции Хайнань городе Хайкоу. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Ярмарка стала частью усилий властей по реализации программы привлечения как китайских, так и зарубежных специалистов для работы на острове в рамках проекта строительства пилотной зоны свободной торговли. Вакансии на состоявшейся в Хайкоу ярмарке были предложены со стороны порядка 40 государственных и частных предприятий в провинции, включая те, которые работают в высокотехнологичной сфере.

Ранее властями провинции было опубликовано заявление, в котором содержалось предложение порядка 30 тыс. вакансий для работы на острове иностранным высококвалифицированным кадрам. Подача резюме претендентами была доступна онлайн до 30 апреля. Вакансии, предоставленные местным правительством, а также государственными и частными предприятиями, касаются, в частности, таких направлений, как современная сфера услуг, туризм и высокие технологии. На эти сферы приходится до 60% от общего числа предлагаемых вакансий.

Предложение включает свыше 1,7 тыс. позиций с оплатой до 300 тыс. юаней в год (около $42,3 тыс.), а также 59 вакансий на высокие должности с заработной платой не менее 1 млн юаней ($142 тыс.) в год. В основном речь идет о таких сферах, как образование, здравоохранение и туризм. Высококвалифицированные кадры провинции требуются для работы и в индустриальных парках, играющих огромную роль в продвижении проекта построения пилотной зоны свободной торговли.

Развитие островной провинции

О запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.

Важной частью реализации проектов пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане является программа привлечения в провинцию высококвалифицированных кадров. Согласно официальным данным, к концу 2019 года ключевыми предприятиями на Хайнане было принято на работу свыше 860 тыс. специалистов высокого уровня как из других регионов страны, так и из-за рубежа.

Теги
КитайХайнань
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