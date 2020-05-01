Третий энергоблок чешской АЭС "Дукованы" запущен после трехмесячной остановки

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Третий энергоблок расположенной на юго-востоке Чехии АЭС "Дукованы", остановленный 25 января для проведения ремонтно-профилактических работ, в пятницу был вновь подключен к национальной энергосети. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

"Третий энергоблок после трехмесячной остановки, в ходе которой были проведены ремонтно-профилактические работы, был запущен, - отметил он. - Заработала его первая турбина, завершается процесс подключения [к энергосети] второй турбины блока".

На третьем энергоблоке станции прошла частичная замена ядерного топлива реактора. Было проведено около 30 технических операций.

Во время остановки третьего энергоблока, который, согласно январским прогнозам дирекции АЭС "Дукованы", первоначально планировалось запустить в середине марта, произошло временное снижение мощности станции. Оно не коснулось потребителей, которые получали электроэнергию из других источников.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин" на юге республики. Обе АЭС были возведены при участии СССР, соответствующий договор между Советским Союзом и ЧССР был подписан в 1970 году. Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт.