Онлайн-митинг Партии роста в поддержку бизнеса собрал около 8 тыс. человек

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Партия роста под руководством ее лидера уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова проводит онлайн-митинг в поддержку бизнеса в прямом эфире на YouTube под названием "Мы хотим работать!". Число участников составило около 8 тыс. человек.

В митинге также принимают участие российский журналист и вице-премьер Академии российского телевидения Александр Любимов, рок-музыкант Сергей Шнуров и актер Николай Фоменко.

"Судя по всему, вскоре нас начнут понемногу выпускать из карантина. Но проблемы экономики после этого не исчезнут сами собой. Мы не хотим, чтобы после экономического шторма, который потряс страну, выжили только крупные акулы", - сказал Титов.

На онлайн-митинге Титов и Любимов представили единые требования частного бизнеса к правительству РФ по мерам поддержки предпринимателей. Прежде всего, партия предложила изменить принцип предоставления государственной помощи, вместо ОКВЭД - документально подтвержденное падение выручки. Также политики просят снизить страховые платежи до 15% для всех работодателей, которые не сократили рабочие коллективы. Вместо налоговой отсрочки - предоставить налоговые каникулы на период острого кризиса, а малый бизнес предложено освободить от всех налогов на три года.

Кроме того, партия предлагает для поддержания спроса на выходе из карантина разово выплатить всем официально работающим не в бюджетном секторе гражданам России, чья зарплата составляет меньше 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), сумму в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.