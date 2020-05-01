Исаев призвал законодательно отрегулировать удаленную работу до конца весенней сессии Думы

"Во-первых, [нужно] отрегулировать вопрос временного перевода работников на удаленную работу, - сказал Исаев. - Нужно гарантировать или конвертировать права работников при изменении их статуса".

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Законодательные меры по совершенствованию дистанционного труда должны быть приняты до конца весенней сессии Госдумы. Об этом в пятницу заявил первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев в ходе партийного видеосовещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Во-вторых, отметил парламентарий, необходимо регламентировать вопросы постоянной удаленной работы. "Мы понимаем, что после этого кризиса значительная часть работников останется и дальше работать удаленно, поэтому это будет затрагивать реально миллионы людей", - пояснил он.

По его словам, сейчас под нормы Трудового кодекса о дистанционном труде подпадают всего 30 тыс. человек. "Это свидетельствует о том, насколько эта глава [ТК РФ] эффективна", - считает он.

Кроме того, депутат выступил за оперативное изменение закона о занятости населения: "Он был принят в 1991 году, и в целом, конструкция его остается 30-летней давности. Мы увидели, что такие резкие всплески на рынке труда очень неповоротливо регулируются законом".

Исаев также обратил внимание на проблемы соблюдения нормированного рабочего времени при удаленной работе и обмена трудовыми документами. "Если сегодня исполнять Трудовой кодекс буквально, то каждый раз работник, работающий онлайн, должен прибывать в офис, чтобы ознакомиться с тем или иным приказом", - проиллюстрировал он. "Вот эти вопросы, я думаю, надо решать уже в весеннюю сессию", - резюмировал единоросс.

Неизбежные изменения

Как со своей стороны подчеркнул лидер думских единороссов Сергей Неверов, пандемия сделала изменения в Трудовой кодекс неизбежными. "Распространение коронавируса поставило отношения работодателя и сотрудника в новые условия, которые раньше только обсуждались. Миллионы людей сегодня работают на удаленке, многие - в вынужденных отпусках, существуют риски роста безработицы. Все это приводит нас к необходимости доработки социально-трудового законодательства", - уверен глава фракции.

При этом, подчеркнул он, такие изменения должны быть "аккуратными, гибкими, чтобы не возникло ни одной лазейки, которая бы ослабила защиту прав людей".

Помимо этого, Неверов заверил, что депутаты-единороссы уделят особое внимание теме трудовых отношений в ходе удаленного приема граждан с 6 по 12 мая и примут участие в специальных трудовых комиссиях в регионах, которые предложил создать председатель партии Дмитрий Медведев.

В середине апреля Исаев сообщал ТАСС, что у парламентариев уже есть концепция возможного законопроекта, направленного на подробную регламентацию дистанционной работы в связи с переходом многих россиян на удаленный режим в период пандемии коронавируса.

Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 23 июля.