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Пандемия коронавируса нового типа

В ЕЦБ считают, что экономика ЕС может быть ниже докризисного уровня до конца 2022 года

В Европейском центральном банке отметили, что при пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в 2020 году может снизиться на 12%

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает сценария, при котором экономике еврозоны может потребоваться время до конца 2022 года, чтобы достигнуть уровня, на котором она была перед пандемией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе финансового регулятора.

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При пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в этом году может снизиться на 12%. Во втором квартале текущего года не исключено ускорение падения экономики до 15%. При более мягком течении кризиса ЕЦБ ожидает снижения ВВП на 5% в 2020 году.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в минувший четверг заявила о том, что еврозона столкнется с "беспрецедентным по скорости и силе в мирное время экономическим спадом". Она указала, тем не менее, на то, что такие прогнозы сложно делать, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия.

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Пандемия коронавируса нового типа
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