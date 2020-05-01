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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений торговых противоречий США и Китая

Индекс Dow Jones понизился на 400,19 пункта, а индекс S&P 500 упал на 58,02 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в пятницу понизились в связи с опасениями участников рынка по поводу возможности усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones понизился на 400,19 пункта (-1,64%), до отметки 23 945,53. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 58,02 пункта (-1,99%) и оказался на отметке 2 854,41 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 203,08 пункта (-2,28%), до 8 686,48 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $20,03 за баррель.

"Для инвесторов важно то, что эти противоречия в области торговли, в области передачи технологий и в более широком плане в области геополитики сохраняются и, возможно, даже обострятся в будущем", - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии HSBC Global Asset Management Джозефа Литтла.

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