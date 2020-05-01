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США ввели санкции против горнодобывающей компании Ирана и ее владельца

В Минфине США считают, что Амир Дианат "вовлечен в деятельность "Аль-Кудс" по обеспечению доходов и контрабанде оружия за рубеж"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против иранской горнодобывающей компании Taif Mining Services и ее владельца Амира Дианата за приписываемые им связи с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

По данным ведомства, у Дианата двойное гражданство Ирака и Ирана, он "вовлечен в деятельность "Аль-Кудс" по обеспечению доходов и контрабанде оружия за рубеж". Кроме того, отметили в Минфине, прокуратура столичного округа Колумбия предъявила уголовные обвинения руководителю компании и одному из его деловых партнеров за нарушение санкционного режима и отмывание денег. Прокуроры также требует конфискации их активов на сумму $12 млн.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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СШАИран
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