"Ведомости": Минкомсвязь просит открыть книжные магазины в мае-июне

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ направило правительству письмо с просьбой возобновить работу книжных магазинов в мае-июне. Об этом в пятницу пишет газета " Ведомости " со ссылкой на документ.

Замглавы ведомства Алексей Волин подтвердил изданию, что подобные предложения были направлены. По его словам, за март и апрель убытки издателей составили почти 1 млрд рублей, книжных магазинов - 3,2 млрд рублей. К июню потери отрасли могут вырасти до 4,2 млрд рублей.

Как сообщил изданию владелец книжной сети "Читай-город - Буквоед" и издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, правительство пока не принимало решения об открытии книжных магазинов в мае.

Ранее Минкомсвязь утвердила перечень из 79 системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в числе которых издательства "Эксмо" и "Просвещение", "Национальная книжная сеть" и другие.

17 апреля правкомиссия одобрила первые 489 заявок на включение в отраслевые перечни, представленных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что работа будет вестись по динамичным отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств. По состоянию на 27 апреля в перечень вошла 1 151 компания, среди них 523 представлены Минпромторгом, 162 - Минтрансом, 98 - Минэнерго, 96 - Минсельхозом, 91 - Минкомсвязью, 76 - Минстроем.

С 29 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, а с 15 апреля - пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте. Собянин продлил действие этого режима до 11 мая включительно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.